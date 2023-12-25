Невилл: «Манчестер Юнайтед» в 2023 году был абсолютным позором. Надеюсь, Рэтклифф приведет клуб в порядок»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о том, что глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций английского клуба.

«В 2023 году «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом. В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», — написал Невилл в своих соцсетях.

Теперь компания INEOS будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 18 туров. Команду с 2022 года возглавляет Эрик тен Хаг.