Петер Шмейхель: «Многие игроки «Манчестер Юнайтед» не заслуживают места в команде»
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о ситуации в клубе.
«В этой команде слишком много футболистов, которые не заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Football Talk.
«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 туров.
60-летний Шмейхель выступал за манкунианцев с 1991 по 1999 годы, с которыми стал пятикратным чемпионом АПЛ, трехкратным обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|9
|2
|7
|36-22
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
11
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
12
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
13
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
17
|Нот. Форест
|18
|3
|5
|10
|19-33
|14
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|- : -
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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