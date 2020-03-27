Несколько клубов АПЛ выступают за переигровку сезона-2019/20

Несколько клубов АПЛ выступают за остановку чемпионата Англии-2019/20 и его переигровку в будущем, сообщает The Athletic.

По информации источника, на прошлой неделе прошла встреча представителей 20 клубов премьер-лиги, на котором было принято решение о том, что сезон необходимо доиграть. Тем не менее, теперь мнение некоторых клубов изменилось. Сообщается, что клубы сомневаются в том, что сейчас можно играть в футбол, кроме того, некоторые руководители считают, что играть при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса неверно с этической точки зрения. Несколько клубов АПЛ считают, что сезон-2019/20 должен быть переигран.

Для того, чтобы принять решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ нужно, чтобы за один из вариантов проголосовали 14 клубов из 20.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.