17:13 | Футбол — Англия

Названы претенденты на звание лучшего игрока февраля в АПЛ

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Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца.

За награду поборются: нападающий Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), форвард Эшли Барнс ("Бернли"), полузащитник Шон Лонгстафф ("Ньюкасл"), защитник Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), вингер Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), нападающий Садио Мане ("Ливерпуль"), полузащитник Поль Погба и защитник Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед").

Голосование на сайте премьер-лиги продлится до 4 марта.

Дополнительная информация

https://twitter.com/premierleague/status/1101482299412172801

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