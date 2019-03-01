Названы претенденты на звание лучшего игрока февраля в АПЛ

Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца.
За награду поборются: нападающий Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), форвард Эшли Барнс ("Бернли"), полузащитник Шон Лонгстафф ("Ньюкасл"), защитник Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), вингер Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), нападающий Садио Мане ("Ливерпуль"), полузащитник Поль Погба и защитник Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед").
Голосование на сайте премьер-лиги продлится до 4 марта.
Дополнительная информация
https://twitter.com/premierleague/status/1101482299412172801
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