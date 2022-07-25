Пау Торрес может продолжить карьеру в «Челси»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Челси». Игрока могут купить на место Жюля Кунде, трансфер которого пока застопорился.

По данным Calcio Mercato Web, «Челси» нуждается в центральном защитнике, так как летом клуб покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Одним из кандидатов на эту роль является Торрес.

В прошедшем сезоне футболист провел в ла лиге 33 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.