Сульшер: «Шансы «МЮ» на титул? Да я чуть не потерял работу!»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу возможности выиграть титул в АПЛ после матча с «Вест Хэмом» (2:1).
«Шансы на титул? Сейчас я не знаю ответа на этот вопрос. Прошло всего пять матчей. Я чуть не потерял работу накануне этого матча! Так происходит, когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Сульшера Goal.
После пяти туров АПЛ «МЮ» набрал 13 очков и расположился на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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