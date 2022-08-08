Нападающий «Уотфорда» забил гол со своей половины поля в матче против «Вест Бромвича»
Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр отличился в матче 2-го тура чемпионшипа против «Вест Бровмича». Он открыл счет на 12-й минуте.
Причем игроку удался редкий гол: он забил со свой половины поля.
Сарр получил мяч и увидел, что голкипер «Вест Бромвича» вышел далек из ворот. Не доходя пары метров до центральной линии поля, Сарр нанес сильный удар и смог перекинуть голкипера.
Гол Исмаила Сарра.
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