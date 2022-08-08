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Сегодня, 23:08

Нападающий «Валенсии» Гедеш перешел в «Вулверхэмптон»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гонсалу Гедеш.
Фото ФК «Валенсия».

«Валенсия» 8 августа на официальном сайте объявила, что нападающий Гонсалу Гедеш перешел в «Вулверхэмптон».

Ранее главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что игрок перейдет в клуб английской премьер-лиги.

Британские СМИ сообщали, что «волки» заплатят за 25-летнего португальца 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гедеш провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

ФК Валенсия
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
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 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
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 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
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Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

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