Нападающий «Валенсии» Гедеш перешел в «Вулверхэмптон»

«Валенсия» 8 августа на официальном сайте объявила, что нападающий Гонсалу Гедеш перешел в «Вулверхэмптон».

Ранее главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что игрок перейдет в клуб английской премьер-лиги.

Британские СМИ сообщали, что «волки» заплатят за 25-летнего португальца 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гедеш провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.