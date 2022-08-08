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Сегодня, 22:20

Обамеянг готов перейти из «Барселоны» в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в Англию, но все будет зависеть от финансовых условий сделки. Пока «Барселона» не получала официального предложения от лондонского клуба.

33-летний Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. Прежде лондонский клуб расторг контракт с габонцем.

С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Челси
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
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Фулхэм

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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П
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Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

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Саутгемптон

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И К Ж
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Лидс

 1 0 1
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