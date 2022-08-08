Обамеянг готов перейти из «Барселоны» в «Челси»

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в Англию, но все будет зависеть от финансовых условий сделки. Пока «Барселона» не получала официального предложения от лондонского клуба.

33-летний Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. Прежде лондонский клуб расторг контракт с габонцем.

С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.