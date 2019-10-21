Нападающий «Астон Виллы» Уэсли Мораес рассказал, что стал отцом и начал профессионально заниматься футболом примерно в одно время. Форвард назвал этот период тяжелейшим в своей жизни.

— Первого ребенка я зачал в 14 лет, — заявил 22-летний бразилец в интервью Sky Sport. — Это был тяжелейший период, ведь именно тогда я начал профессионально заниматься футболом. Днем я вынужден был работать, а ночью — тренироваться. Потом в 16 лет у меня родился второй ребенок. В этот момент я сказал себе: «я сделаю все, чтобы стать футболистом».

После каждой тренировки я звоню маме, которая приняла тяжелую ношу после смерти отца — она случилась, когда мне было 9 лет. Когда я играю, я постоянно думаю о семье. Это придает мне сил и мотивации.

В текущем сезоне Мораес провел 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.