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Сегодня, 21:12

На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Семейство Глэйзеров наняло американский инвестиционный банк Raine Group, который в прошлом году осуществил продажу «Челси» и который на следующей неделе начинает процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед».

Глэйзеры рассчитывают получить предложения свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то, что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на фондовой бирже Нью-Йорка составляет только 3 миллиарда.

Фаворитом на покупку «Юнайтед» считается британский миллиардер Джим Рэтклифф. Также приобрести «красных дьяволов» хотят инвесторы из Соединенных Штатов, Ближнего Востока и Азии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Манчестер Юнайтед
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
4
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
18
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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