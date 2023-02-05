На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке «Манчестер Юнайтед»

На следующей неделе начнется сбор официальных предложений о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Семейство Глэйзеров наняло американский инвестиционный банк Raine Group, который в прошлом году осуществил продажу «Челси» и который на следующей неделе начинает процедуру сбора заявок от потенциальных покупателей «Юнайтед».

Глэйзеры рассчитывают получить предложения свыше 4 миллиардов фунтов. В идеале американское семейство хотело бы выручить 6-8 миллиардов, несмотря на то, что капитализация их клуба в соответствии с котировками акций на фондовой бирже Нью-Йорка составляет только 3 миллиарда.

Фаворитом на покупку «Юнайтед» считается британский миллиардер Джим Рэтклифф. Также приобрести «красных дьяволов» хотят инвесторы из Соединенных Штатов, Ближнего Востока и Азии.