Кейн стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

29-летний Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ, после экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (260) и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (208).

Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) или Руни (462).

Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор».