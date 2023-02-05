Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:08

Кейн стал третьим игроком в истории, забившим 200 голов в АПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил гол в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

29-летний Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ, после экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (260) и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (208).

Кейну понадобилось 304 матча для достижения 200 голов — меньше, чем Ширеру (306) или Руни (462).

Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Перерыв

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алан Ширер
Гарри Кейн
Уэйн Руни
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • инок

    Молодец Кейн. Так продолжать и дальше!

    05.02.2023

    • «Манчестер Сити» готов в пять раз увеличить зарплату 18-летнего защитника Рико Льюиса
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
    2
    		 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
    3
    		 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
    4
    		 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
    5
    		 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
    6
    		 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
    7
    		 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
    8
    		 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
    9
    		 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
    10
    		 Челси 21 8 6 7 22-21 30
    11
    		 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
    12
    		 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
    13
    		 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
    14
    		 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
    15
    		 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
    16
    		 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
    17
    		 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
    18
    		 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
    19
    		 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
    20
    		 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.02 23:00
    Челси – Фулхэм
    		 0 : 0
    4.02 15:30
    Эвертон – Арсенал
    		 1 : 0
    4.02 18:00
    Астон Вилла – Лестер
    		 2 : 4
    4.02 18:00
    Брентфорд – Саутгемптон
    		 3 : 0
    4.02 18:00
    Брайтон – Борнмут
    		 1 : 0
    4.02 18:00
    МЮ – Кр. Пэлас
    		 2 : 1
    4.02 18:00
    Вулверхэмптон – Ливерпуль
    		 3 : 0
    4.02 20:30
    Ньюкасл – Вест Хэм
    		 1 : 1
    5.02 17:00
    Нот. Форест – Лидс
    		 1 : 0
    5.02 19:30
    Тоттенхэм – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Бреут Холанн

    Эрлин Бреут Холанн

    Манчестер Сити

    		 25
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Тоттенхэм Хотспур

    		 16
    Айван Тони

    Айван Тони

    Брентфорд

    		 13
    П
    Кевин Де Брейне

    Кевин Де Брейне

    Манчестер Сити

    		 11
    Кристиан Эриксен

    Кристиан Эриксен

    Манчестер Юнайтед

    		 7
    Букайо Сака

    Букайо Сака

    Арсенал

    		 7
    И К Ж
    Каземиру

    Каземиру

    Манчестер Юнайтед

    		 17 1 5
    Нелсон Семеду

    Нелсон Семеду

    Вулверхэмптон Уондерерс

    		 19 1 4
    Жоау Канселу

    Жоау Канселу

    Манчестер Сити

    		 17 1 3
    Вся статистика
    Прогнозы на спорт
    Онлайн-игры
    Новости
    RSS RSS
    Все новости