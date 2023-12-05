На пресс-конференцию тен Хага перед матчем с «Челси» не пустят некоторых журналистов

«Манчестер Юнайтед» запретил журналистам Кэйву Солеколу (Sky Sports), Самюэлу Лакхерсту (Manchester Evening News) , Дэвиду Макдоннелу (The Mirror) и Робу Доусону из ESPN присутствовать на пресс-конференции главного тренера команды Эрика тен Хага перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против «Челси», сообщает Daily Mail.

«Мы предприняли меры против нескольких изданий не за публикацию статей, которые нам не нравятся, а за то, что они не связались с клубом, чтобы дать нам возможность прокомментировать, оспорить или контекстуализировать информацию. Мы считаем, что это важный принцип, который необходимо защищать, и надеемся, что он может привести к перезагрузке нашей совместной работы», — приводит Daily Mail слова представителя клуба.

Игра 15-го тура АПЛ состоится 6 декабря в Манчестере.

Ранее Sky Sports сообщил, что игроки «Манчестер Юнайтед» разочаровались в навыках главного тренера команды.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. После 14 туров манкунианцы с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, «МЮ» за тур до конца идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 5 встречах.