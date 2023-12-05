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Сегодня, 17:18

На пресс-конференцию тен Хага перед матчем с «Челси» не пустят некоторых журналистов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» запретил журналистам Кэйву Солеколу (Sky Sports), Самюэлу Лакхерсту (Manchester Evening News) , Дэвиду Макдоннелу (The Mirror) и Робу Доусону из ESPN присутствовать на пресс-конференции главного тренера команды Эрика тен Хага перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против «Челси», сообщает Daily Mail.

«Мы предприняли меры против нескольких изданий не за публикацию статей, которые нам не нравятся, а за то, что они не связались с клубом, чтобы дать нам возможность прокомментировать, оспорить или контекстуализировать информацию. Мы считаем, что это важный принцип, который необходимо защищать, и надеемся, что он может привести к перезагрузке нашей совместной работы», — приводит Daily Mail слова представителя клуба.

Игра 15-го тура АПЛ состоится 6 декабря в Манчестере.

Ранее Sky Sports сообщил, что игроки «Манчестер Юнайтед» разочаровались в навыках главного тренера команды.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июля 2022 года. После 14 туров манкунианцы с 24 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Кроме того, «МЮ» за тур до конца идет последним в группе Лиги чемпионов, набрав 4 очка в 5 встречах.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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38 тур
5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 - : -
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 - : -
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 - : -
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 - : -
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
6.12 23:15
МЮ – Челси
 - : -
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
7.12 23:15
Тоттенхэм – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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