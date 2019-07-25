На Езила и Колашинаца напали с ножом. Немец попытался убежать, босниец атаковал грабителей

Футболисты "Арсенала" Месут Езил и Сеад Колашинац подверглись вооруженному нападению, сообщает TalkSport. Инцидент произошел в Северном Лондоне. Езил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами.
Немец уже покинул автомобиль и попытался скрыться, но это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и сам напал на злоумышленников.
Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw— James (@smhjaames) July 25, 2019
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