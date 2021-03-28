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Мюллер вспомнил время, когда Гвардиола возглавлял «Баварию»

12:22

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал работу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Хорошая команда с Пепом Гвардиолой обычно берет титул. В плане подготовки своей команды он лучший. Но когда две топ-команды играют между собой, разница не так велика, чтобы учитывать фактор случайности.

Пеп пришел в «Баварию» после больших побед в 2013-м. Он очень старался добиться успеха. Так что у нас не было времени останавливаться на достигнутом. Пеп на каждой тренировке надирал нам задницу, желая доказать всему миру, что он может снова сделать это в новой лиге», — цитирует Мюллера Daily Mail.

За три сезона в «Баварии» Гвардиола трижды стал чемпионом Германии.

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