Саутгейт поддержал решение Тьерри Анри уйти из социальных сетей
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о желании Тьерри Анри уйти из социальных сетей, так как в них отсутствуют меры, направленные против расизма.
«Думаю, об этом стоит задуматься всем высокопоставленным людям, которые могут получить негативное внимание. Даже маленькие дети могут подвергаться издевательствам в Интернете.
В тренировочном лагере я стараюсь отключиться от всех внешних СМИ. Это не всегда хорошо, так как можно пропустить что-то важное в мире. Но становится лучше, когда не знаешь всего негатива», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
Тьерри Анри 26 марта на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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