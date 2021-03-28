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Саутгейт поддержал решение Тьерри Анри уйти из социальных сетей

11:38
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о желании Тьерри Анри уйти из социальных сетей, так как в них отсутствуют меры, направленные против расизма.

«Думаю, об этом стоит задуматься всем высокопоставленным людям, которые могут получить негативное внимание. Даже маленькие дети могут подвергаться издевательствам в Интернете.

В тренировочном лагере я стараюсь отключиться от всех внешних СМИ. Это не всегда хорошо, так как можно пропустить что-то важное в мире. Но становится лучше, когда не знаешь всего негатива», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Тьерри Анри 26 марта на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей.

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