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Мане заявил, что не собирается покидать «Ливерпуль»

13:14
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Форвард Садио Мане сообщил, что не собирается покидать «Ливерпуль».

«Я счастлив, мне нравится быть в «Ливерпуле». Мы должны бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, ты никогда не пытаешься оправдаться, мы должны найти решение. Быть с товарищами по команде — то, что дает мне много энергии», — цитирует Мане Liverpool Echo.

Контракт 28-летнего сенегальца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.

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