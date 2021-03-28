Мане заявил, что не собирается покидать «Ливерпуль»
Форвард Садио Мане сообщил, что не собирается покидать «Ливерпуль».
«Я счастлив, мне нравится быть в «Ливерпуле». Мы должны бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, ты никогда не пытаешься оправдаться, мы должны найти решение. Быть с товарищами по команде — то, что дает мне много энергии», — цитирует Мане Liverpool Echo.
Контракт 28-летнего сенегальца с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, забив 7 голов и сделав 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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