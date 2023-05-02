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Сегодня, 12:12

«МЮ» рассматривает форварда «Интера» Мартинеса в качестве альтернативы Кейну

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает Football Insider.

По данным источника, аргентинский форвард может быть доступен этим летом всего за 70 миллионов фунтов стерлингов (79,8 миллиона евро) и, таким образом, является более дешевым вариантом, чем Кейн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» просит за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.

25-летний Мартинес забил в общей сложности 95 голов в 228 матчах за «Интер». Он играет за клуб с 2018 года.

Источник: Football Insider
Гарри Кейн
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Лаутаро Мартинес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
2
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 2 : 2
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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