«МЮ» рассматривает форварда «Интера» Мартинеса в качестве альтернативы Кейну
«Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает Football Insider.
По данным источника, аргентинский форвард может быть доступен этим летом всего за 70 миллионов фунтов стерлингов (79,8 миллиона евро) и, таким образом, является более дешевым вариантом, чем Кейн.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» просит за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.
25-летний Мартинес забил в общей сложности 95 голов в 228 матчах за «Интер». Он играет за клуб с 2018 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|2 : 2
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5