Невилл — о поведении Бруну Фернандеша: «Вероятно, каждый игрок «МЮ» думает: «Просто перестань ныть!»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал эпизод из матча манкунианцев против «Астон Виллы» (1:0) в 34-м туре АПЛ, в котором Бруну Фернандеш остался недоволен игрой Джейдона Санчо.

В одном из эпизодов первого тайма, который не завершился голом, Фернандеш начал предъявлять претензии Санчо. В ответ англичанин призвал португальца «прекратить ныть».

«Бруну Фернандеш – самый эффективный игрок «Манчестер Юнайтед», он лучший игрок «Манчестер Юнайтед». Но я думаю, что каждый фанат «МЮ» и, вероятно, каждый игрок думают: «просто перестань ныть!» Я много кричал на поле, но я не делал этого в адрес партнеров!»

Бруну Фернандеш – звезда. Он всегда хочет мяч, у него хватает смелости брать игру на себя, он всегда в борьбе. Но, возможно, одному или двум его товарищам по команде действительно нужно время от времени говорить ему, чтобы он перестал ныть», – цитирует Невилла Goal.