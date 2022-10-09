«МЮ» готов продать Роналду за 11 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно за 11 миллионов евро, пишет Daily Star.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в покупке игрока и готов платить португальцу 34 миллиона евро за сезон.

В СМИ писали, что Роналду хочет покинуть «МЮ», однако ни один европейский клуб не готов сделать выгодное предложение футболисту.