"Мы победили немного некрасиво. Но кого это волнует". Клопп - о матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" в матче 21-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что его команда выиграла немного некрасиво. Победный мяч в свои ворота забил защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд.

- Я был относительно спокоен после победного гола, - приводит слова Клоппа BBC. - Он стал для меня неожиданностью. Я видел только удар головой и ничего больше. Понятия не имел, куда полетел мяч.

В первом тайме у нас были фантастические моменты и мы забили прекрасный гол. Во втором тайме команда смотрелась тяжело. Мы не очень хорошо адаптировались под измененный стиль "Тоттенхэма".

"Манчестер Сити" выиграл чемпионство в прошлом году. Они все еще хороши. Мы должны сражаться как сумасшедшие. Болельщики были потрясающи: они подтолкнули нас к победе. Есть 500 способо выиграть матч. Мы сделали это немного некрасиво. Но кого это волнует?

"Ливерпуль" набрал 79 очков и вернулся на первое место. "Красные" на два балла опережают "Сити", идущий вторым.

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