Анчелотти попрощался с «Эвертоном»
Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попрощался с «Эвертоном». Итальянский специалист тренировал команду в прошлом сезоне.
«Я хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за предоставленную мне возможность управлять этим фантастическим клубом. Я решил уйти, потому что у меня есть новый вызов с командой, которая всегда была в моем сердце, «Реал». Я оставляю с собой все замечательные моменты, которые мы пережили вместе, и желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», — написал Анчелотти в Twitter.
Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.
61-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.
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