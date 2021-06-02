Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попрощался с «Эвертоном». Итальянский специалист тренировал команду в прошлом сезоне.

«Я хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за предоставленную мне возможность управлять этим фантастическим клубом. Я решил уйти, потому что у меня есть новый вызов с командой, которая всегда была в моем сердце, «Реал». Я оставляю с собой все замечательные моменты, которые мы пережили вместе, и желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», — написал Анчелотти в Twitter.

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021

Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

61-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.