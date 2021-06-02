Джеррард может возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может перебраться в чемпионат Англии. По информации The Athletic, «Эвертон» начал переговоры с 40-летним экс-полузащитником «Ливерпуля».

В сезоне-2020/21 «Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии. Джеррард был признан лучшим тренером.

«Эвертон» тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Эвертон» являются соперниками по мерсисайдскому дерби.