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Джеррард может возглавить «Эвертон»

04:26
Стивен Джеррард. Фото Instagram
Стивен Джеррард. Фото Instagram
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может перебраться в чемпионат Англии. По информации The Athletic, «Эвертон» начал переговоры с 40-летним экс-полузащитником «Ливерпуля».

В сезоне-2020/21 «Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии. Джеррард был признан лучшим тренером.

«Эвертон» тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Эвертон» являются соперниками по мерсисайдскому дерби.

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