Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью заявил, что «Челси» победил «Тоттенхэм» из-за незаслуженного пенальти

09:27
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«У «Челси» было много моментов, это правда. Мы не владели мячом, ничего не создавали в первом тайме. Однако принять пенальти, который назначили в наши ворота, очень трудно. В итоге этот 11-метровый решил исход матча. В итоге «Челси» победил из-за пенальти, которого на самом деле не было», — цитирует Goal Моуринью.

«Тоттенхэм» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 очками. Впервые в карьере команда под руководством Моуринью проиграла два домашних матча подряд.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-us/news/i-didnt-like-his-performance-mourinho-criticises-marriner/xicficdjqz7x1ln1mtrxgdbzw

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир