Моуринью заявил, что «Челси» победил «Тоттенхэм» из-за незаслуженного пенальти

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«У «Челси» было много моментов, это правда. Мы не владели мячом, ничего не создавали в первом тайме. Однако принять пенальти, который назначили в наши ворота, очень трудно. В итоге этот 11-метровый решил исход матча. В итоге «Челси» победил из-за пенальти, которого на самом деле не было», — цитирует Goal Моуринью.

«Тоттенхэм» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 33 очками. Впервые в карьере команда под руководством Моуринью проиграла два домашних матча подряд.