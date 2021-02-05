Тиагу Силва может пропустить матч «Челси» с «Шеффилдом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии защитника «синих» Тиагу Силвы, замененного в первом тайме матча 22-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:0) из-за травмы.

«Ему будет тяжело восстановиться к следующей игре, у него есть всего два дня. Рано говорить о каком-то диагнозе, потому что я лишь едва видел его с большой повязкой на ноге. В пятницу Силва пройдет дополнительное обследование, но его участие в игре с «Шеффилдом» в воскресенье под большим вопросом», — приводит пресс-служба «Челси» слова Тухеля.

В сезоне-2020/21 Силва провел 21 матч за «Челси», на его счету 2 гола.