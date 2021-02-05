Фабинью рассказал о своем состоянии после мышечной травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью рассказал о том, как восстанавливается от мышечного повреждения.

«Я почувствовал дискомфорт на тренировке, поэтому мы решили, что мне не стоит выходить на поле против «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Я сразу же начал восстановительную работу и теперь чувствую себя гораздо лучше, чем в начале прошлой неделе. Надеюсь, что смогу вернуться в ближайших матчах. Точные сроки пока не известны, но я постараюсь сделать это как можно скорее», — цитирует Liverpool Offside Фабинью.

В сезоне-2020/21 Фабинью провел 26 матчей и отдал 1 результативную передачу. 27-летний бразилец пропустил три последних встречи «Ливерпуля» из-за мышечных проблем.