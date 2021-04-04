Моуринью высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма» Харри Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Харри Кейна.

«Обсуждал ли я с ним его будущее? Нет. Он очень хорошо работает каждый день. Он очень профессиональный, преданный команде футболист. Он отлично играет. Так что мне с ним не о чем говорить.

У Кейна осталось еще три года по контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но он пока ко мне не обращался", — цитирует Моуринью beIN Sports.

В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.