Моуринью высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма» Харри Кейна
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Харри Кейна.
«Обсуждал ли я с ним его будущее? Нет. Он очень хорошо работает каждый день. Он очень профессиональный, преданный команде футболист. Он отлично играет. Так что мне с ним не о чем говорить.
У Кейна осталось еще три года по контракту. Мне с ним нечего обсуждать. Если только он сам не захочет поговорить со мной об этом — но он пока ко мне не обращался", — цитирует Моуринью beIN Sports.
В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. После 29 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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