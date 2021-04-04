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Два гола Кейна позволили «Тоттенхэму» сыграть вничью с «Ньюкаслом»

18:02
Гарри Кейн. Фото Reuters
Гарри Кейн. Фото Reuters
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«Ньюкасл» принимал «Тоттенхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Нападающий гостей Гарри Кейн, оформив дубль в этом матче, забил уже 84 гола за одни клуб в выездных матчах АПЛ, установив рекорд, принадлежавший Уэйну Руни, который в составе «Манчестер Юнайтед» забил 82 гола в гостевых матчах.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:2)

Голы: Жоэлинтон, 28 (1:0). Кейн, 30 (1:1). Кейн, 34 (1:2). Уиллок, 85 (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ритчи, Крафт (Уиллок, 79), Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Гэйл (Сен-Максимен, 71), Мерфи (Манкильо, 83), Жоэлинтон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Санчес, Родон, Регилон, Танганга, Хейбьерг, Ло Сельсо (Бэйл, 88), Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Ло Сельсо, 45. Танганга, 63. Дамметт, 65. Шелви, 71. Альмирон, 85.

Судья: Поусон (Англия).

4 апреля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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