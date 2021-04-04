Два гола Кейна позволили «Тоттенхэму» сыграть вничью с «Ньюкаслом»
«Ньюкасл» принимал «Тоттенхэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Нападающий гостей Гарри Кейн, оформив дубль в этом матче, забил уже 84 гола за одни клуб в выездных матчах АПЛ, установив рекорд, принадлежавший Уэйну Руни, который в составе «Манчестер Юнайтед» забил 82 гола в гостевых матчах.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
30-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2 (1:2)
Голы: Жоэлинтон, 28 (1:0). Кейн, 30 (1:1). Кейн, 34 (1:2). Уиллок, 85 (2:2).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ритчи, Крафт (Уиллок, 79), Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Гэйл (Сен-Максимен, 71), Мерфи (Манкильо, 83), Жоэлинтон.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Санчес, Родон, Регилон, Танганга, Хейбьерг, Ло Сельсо (Бэйл, 88), Ндомбеле, Лукас Моура (Ламела, 64), Кейн, Винисиус (Сон Хын Мин, 46).
Предупреждения: Ло Сельсо, 45. Танганга, 63. Дамметт, 65. Шелви, 71. Альмирон, 85.
Судья: Поусон (Англия).
4 апреля. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю