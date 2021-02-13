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«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган сделал дубль

22:22
13 февраля. Манчестер. Илкай Гюндоган празднует забитый гол. Фото Reuters
13 февраля. Манчестер. Илкай Гюндоган празднует забитый гол. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» упрочил лидерство в чемпионате Англии. «Горожане» в матче 24-го тура разгромили на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 3:0.

Дубль сделал полузащитник «Сити» Илкай Гюндоган. Немец является самым результативным игроком АПЛ в 2021 году (9 мячей).

«Ман Сити» набрал 53 очка. Команда опережает идущий вторым «Лестер» на 7 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 23 — с пенальти (1:0). Гюндоган, 50 (2:0). Гюндоган, 66 (3:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Стерлинг, Эрнандес, Гюндоган (Торрес, 69), Бернарду Силва, Фоуден, Габриэл Жезус (Махрез, 79).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэйвис, Хейбьерг, Лукас Моура (Сиссоко, 46), Ндомбеле (Алли, 64), Сон Хын Мин, Ламела (Бэйл, 72), Кейн.

Предупреждения: Бернарду Силва, 29. Ламела, 65. Дайер, 77. Дэйвис, 90+1.

Судья: Тирни (Англия).

13 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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