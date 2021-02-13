«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган сделал дубль
«Манчестер Сити» упрочил лидерство в чемпионате Англии. «Горожане» в матче 24-го тура разгромили на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 3:0.
Дубль сделал полузащитник «Сити» Илкай Гюндоган. Немец является самым результативным игроком АПЛ в 2021 году (9 мячей).
«Ман Сити» набрал 53 очка. Команда опережает идущий вторым «Лестер» на 7 баллов.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3:0 (1:0)
Голы: Эрнандес, 23 — с пенальти (1:0). Гюндоган, 50 (2:0). Гюндоган, 66 (3:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Стерлинг, Эрнандес, Гюндоган (Торрес, 69), Бернарду Силва, Фоуден, Габриэл Жезус (Махрез, 79).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Танганга, Санчес, Дайер, Дэйвис, Хейбьерг, Лукас Моура (Сиссоко, 46), Ндомбеле (Алли, 64), Сон Хын Мин, Ламела (Бэйл, 72), Кейн.
Предупреждения: Бернарду Силва, 29. Ламела, 65. Дайер, 77. Дэйвис, 90+1.
Судья: Тирни (Англия).
13 февраля. Манчестер. Стадион «Этихад».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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