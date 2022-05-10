Томас Тухель заявил, что не хочет давать советы Холанну по поводу его будущего

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал, что не хочет давать форварду Эрлину Холанну советов по поводу будущего.

«Зачем мне давать ему какой-либо совет? Если он не игрок моей команды, я не буду давать никаких советов. Все просто», — рассказал Тухель на пресс-конференции перед матчем с «Лидсом».

Летом 2021 года Тухель хотел видеть норвежца в «Челси», однако дортмундская «Борусси» не готова была расстаться с 21-летним форвардом.

Ранее, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна из «Боруссии». 21-летний норвежец прошел медицинский осмотр в Брюсселе перед переходом.