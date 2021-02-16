Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) 15 февраля на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших тренеров мира в XXI веке.

Первое место занял нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В активе 58-летнего португальца две победы в Лиге чемпионов вместе с «Порту» (сезон-2003/04) и «Интером» (2009/10), триумф в Кубке УЕФА с «Порту» (2002/03) и в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед» (2016/17).

Второе место в голосовании занял тренер сборной Германии Йоахим Лев, третье место поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардьола.

В десятку лучших тренеров также вошли Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса и Фабио Капелло.