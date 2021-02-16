Форвард «Челси» Тимо Вернер подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (2:0).

«Очень важная победа. В целом за последние несколько недель наша игра была очень хорошей, мы выиграли все матчи и не пропустили ни одного гола. Мы вернулись в нужное русло, это важно.

Мне помогло то, что кто-то теперь может кричать на меня по-немецки. Тухель действительно хороший парень и имеет представление о футболе, в который мы хотим играть. Когда мы будем проводить с ним все больше и больше тренировок, мы станем лучше», — приводит слова Вернера BBC Sport.

После этого матча «Челси» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 25 очками — на 17-й строчке.

20 февраля команда Томаса Тухеля сыграет в гостях против «Саутгемптона» в АПЛ. «Ньюкасл» 21 февраля на выезде проведет матч с «Манчестер Юнайтед».