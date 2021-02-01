Моуринью признался, что «Тоттенхэму» не хватает Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о травме форварда Гарри Кейна. Футболист получил повреждение голеностопа в матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

«Понимаю, что команда огорчена из-за поражения. Реакция на прошлый проигрыш не была невероятной. Не буду говорить от лица игроков, но отсутствие Кейна ощущается. Дело не в футболистах, просто Кейна невозможно заменить», — цитирует Моуринью BBC.

Сообщалось, что на восстановление Кейна потребуется несколько недель. После 20 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 33 баллами занимает 6-е место.