В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» (3:1) форвард марсисайдцев Мохамед Салах отметился дублем.

По данным Squawka Football, на счету египтянина 90 голов в АПЛ. Он стал пятым игроком из Африки, кому удалось достичь этой отметки в чемпионате Англии.

Больше Салаха забивали его одноклубник Садио Мане (91 гол), бывший игрок «Эвертона» и «Портсмута» Якубу Айегбени (95 голов), экс-форвард «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор (97 голов) и экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба (104 гола).