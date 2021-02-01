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Салах — пятый африканец, забивший 90 голов в АПЛ

08:52
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В матче 21-го тура чемпионата Англии «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» (3:1) форвард марсисайдцев Мохамед Салах отметился дублем.

По данным Squawka Football, на счету египтянина 90 голов в АПЛ. Он стал пятым игроком из Африки, кому удалось достичь этой отметки в чемпионате Англии.

Больше Салаха забивали его одноклубник Садио Мане (91 гол), бывший игрок «Эвертона» и «Портсмута» Якубу Айегбени (95 голов), экс-форвард «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор (97 голов) и экс-игрок «Челси» Дидье Дрогба (104 гола).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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