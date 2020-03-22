Морган Шнейдерлен: «Когда у вас есть 18-месячный ребенок, смотреть сериалы трудно»

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен признался, что ему непросто во время карантина из-за коронавируса. В конце февраля француз перенес операцию на колене, поэтому сейчас передвигается на костылях.

— Я на костылях и не могу двигаться после операции, — цитирует RMC Шнейдерлена. — У меня еще две недели, прежде чем смогу поставить ногу на землю. Моя жена должна поддержать меня (смеется). Когда у вас есть 18-месячный ребенок, смотреть сериалы трудно. За последние два дня мы были в саду с малышкой. Она был в состоянии бегать, а я нет. Мы играем в настольные игры для детей.