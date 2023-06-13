«Барселона» ждет решение Гюндогана в ближайшее время

«Барселона» ожидает ответа от полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана по поводу трансфера на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, немецкий хавбек должен сообщить о своем уже сегодня.

Его контракт с «горожанами» истекает в конце этого месяца.

В прошедшем сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.