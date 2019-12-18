Минамино пройдет медосмотр в «Ливерпуле»

Полузащитник «Зальцбурга» Такуми Минамино должен стать игроком «Ливерпуля» в январе. На этой неделе 24-летний японец пройдет медобследование в английском клубе, сообщает Sky Sports.

Минамино должен присоединиться к «Ливерпулю» 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 7,25 миллиона фунтов стерлингов, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за «Зальцбург», забив 9 голов и сделав 11 голевых передач.

В активе Минамино также имеется 22 матча и 11 голов в составе сборной Японии.