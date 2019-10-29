Милнер намерен продлить контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, что заинтересован в новом контракте с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

— Мой контракт с «Ливерпулем» истекает в конце сезона, надеюсь, мы договоримся, — цитирует Милнера The Guardian. — Хочу как можно дольше выступать на высоком уровне. По-прежнему очень хорошо себя чувствую.

33-летний англичанин в 13 матчах текущего сезона забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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