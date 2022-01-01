Роналду: «Я недоволен результатами «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги выступления команды в нынешнем сезоне.

«Я недоволен результатами «МЮ». Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.

Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022-й в отличном расположении духа и сильным менталитетом. Давайте сделаем всё возможное, давайте тянуться к звездам и вернём этот клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, скоро увидимся», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.