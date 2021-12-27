Динь может покинуть «Эвертон» в январе из-за конфликта с Бенитесом
Защитник «Эвертона» Люка Динь может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 28-летний француз не входит в планы главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса. В ближайшее время ливерпульцы могут подписать на позицию левого защитника Виталия Миколенко из киевского «Динамо».
Сообщается, что Динем интересуется «Ньюкасл», «Интер» и «Наполи».
В сезоне-2021/22 Динь провел 15 матчей за «Эвертон», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
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