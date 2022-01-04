«Арсенал» предложил «Фиорентине» 55 миллионов евро и Торрейру за Влаховича

«Арсенал» намерен подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, лондонский клуб предложил итальянской команде 55 миллионов евро за 21-летнего серба. Также «канониры» в рамках сделки готовы отдать «фиалкам» полузащитника Лукаса Торрейру, который играет за итальянцев на правах аренды. Сообщается, что «Арсенал» хочет купить Влаховича в это зимнее трансферное окно, однако футболист желает завершить сезон в «Фиорентине».

В сезоне-2021/22 Влахович провел 22 матча за «Фиорентину», на его счету 18 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 70 миллионов евро.