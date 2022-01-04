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«Арсенал» предложил «Фиорентине» 55 миллионов евро и Торрейру за Влаховича

13:46
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«Арсенал» намерен подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, лондонский клуб предложил итальянской команде 55 миллионов евро за 21-летнего серба. Также «канониры» в рамках сделки готовы отдать «фиалкам» полузащитника Лукаса Торрейру, который играет за итальянцев на правах аренды. Сообщается, что «Арсенал» хочет купить Влаховича в это зимнее трансферное окно, однако футболист желает завершить сезон в «Фиорентине».

В сезоне-2021/22 Влахович провел 22 матча за «Фиорентину», на его счету 18 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Fiorentina/04-01-2022/vlahovic-spunta-arsenal-offerta-70-milioni-prenderlo-subito-430748019340_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FFiorentina%2F04-01-2022%2Fv

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Иван Торопцев все материалы автора

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