Микель Артета рассказал, что «Арсеналу» даст квалификация в Лигу чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности Лиги чемпионов для лондонского клуба.

«Лига чемпионов приблизит нас к тому, что играет большую роль для нашего клуба. Это значительно улучшит ситуацию со спонсорами, финансами, даст возможность для роста игроков и позволит им сыграть на новом уровне.

Квалификация в ЛЧ станет переломным моментом. В этом турнире ты играешь с лучшими командами Европы, и мы хотим быть в этом турнире», — цитирует Артету ESPN.

После 31-го тура АПЛ «Арсенал» (54) занимает 5-е место в турнирной таблице. Сегодня, 20 апреля, «канониры» сыграют с «Челси». Начало — в 21.45 (мск).