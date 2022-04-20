Защитник «Челси» Рюдигер летом может перейти в «Реал»

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер летом может стать игроком «Реала», пишет Marca.

По данным источника, испанский клуб хочет заключить контракт с игроком в летнее трансферное окно. Руководство «Реала» готово обсудить с агентами 29-летнего футболиста возможный переход защитника. В клубе надеяться, что он снизит свои финансовые требования.

Рюдигер перешел в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В этом розыгрыше он участвовал в 28 матчах АПЛ и забил 3 гола.