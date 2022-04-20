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Сегодня, 13:22

Защитник «Челси» Рюдигер летом может перейти в «Реал»

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер летом может стать игроком «Реала», пишет Marca.

По данным источника, испанский клуб хочет заключить контракт с игроком в летнее трансферное окно. Руководство «Реала» готово обсудить с агентами 29-летнего футболиста возможный переход защитника. В клубе надеяться, что он снизит свои финансовые требования.

Рюдигер перешел в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В этом розыгрыше он участвовал в 28 матчах АПЛ и забил 3 гола.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
2
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
19.05 22:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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