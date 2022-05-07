Рафинья попросит «Лидс» отпустить его в «Барселону»

Нападающий «Лидса» Рафинья хочет продолжить карьеру в «Барселоне», информирует Goal.

По данным источника, футболист намерен обратиться к руководству английского клуба с просьбой отпустить его в Испанию.

Ранее сообщалось об интересе лондонского «Арсенала» к форварду.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.