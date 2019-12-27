Микель Артета: «Отношение Езила к тренировкам невероятно, было бы справедливо дать ему шанс»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о взаимоотношениях с полузащитником Месутом Езилом.

— Чтобы быть справедливым, его отношение к тренировкам было невероятным с того дня, когда я вернулся в клуб, — цитирует Артету Sky Sports. — Я видел это. Я сказал, что собираюсь дать всем возможность начать с чистого листа, и было бы справедливо дать ему шанс тоже.