Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность в том, что нападающий команды, Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с «канонирами».

— Обамеянг знает, что я думаю о нем, что я хочу построить команду вокруг него, — цитирует BBC Артету. — Думаю, он хочет остаться. Сделка почти завершена. Такие моменты, как в финале Кубка Англии, помогут Пьеру-Эмерику понять, что мы на правильном пути, а он — большая часть нашего коллектива. В клубе его все любят, так что надеюсь, что он продолжит выступать за нас.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 44 матча, на его счету 29 голов и 3 результативных передачи. Контракт 31-летнего габонца с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.