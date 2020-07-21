Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим команды, Пьером-Эмериком Обамеянгом.

— Пока не знаю, когда будет подписан контракт, сейчас трудно говорить о каких-то датах, но мне нравится, как проходят переговоры, — цитирует Mirror Артету. — Уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно раньше заключить сделку. Обамеянга все устраивает в Англии, он счастлив в «Арсенале». Я считаю, что наш клуб — идеальное место для него. Уверен, что он продлит контракт.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 41 матч, на его счету 25 голов и 2 результативных передачи. Его нынешний контракт с «канонирами» действует до конца июня 2021 года.