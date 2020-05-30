Мэр Лондона сказал, за какую команду болеет. Неожиданный выбор

Мэр Лондона Садик Хан высказался по поводу возобновления сезона в чемпионате Англии. По его словам, существует риск дальнейшего распространения коронавируса.

— Хоть я родом и из южного Лондона, я болею за «Ливерпуль». И поэтому частичка моего мозга хочет, чтобы сезон вернулся. Но большая часть мозга больше обеспокоена безопасностью.

Я знаю человеческую натуру, знаю, что фанаты стекутся, чтобы посмотреть тренера, ощутить атмосферу стадиона, даже если их не пустят, увидеть, как тренер покидает арену.

Мы не должны допустить, чтобы фанаты толпились у стадионов. Важно, чтобы клубы работали с полицией и остальными органами безопасности.

«Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата после 29 туров, опережая «Манчестер Сити» на 25 очков.