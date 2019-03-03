Маурицио Сарри: "Жоржинью необходимо, чтобы команда хорошо понимала наш стиль игры"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии матча чемпионата Англии с "Фулхэмом" поделился мнением об игре полузащитника Жоржинью.

– У Жоржиньо очень крепкий характер, очень сильная личность. Поэтому я верю, что играть под давлением не проблема для него. Думаю, он сыграл очень хорошо в последнем матче (против "Тоттенхэма". Прим. "СЭ") – во втором тайме он действовал даже лучше, чем в первом.

Я думаю, он может добиться большего успеха. Но ему необходимо, чтобы вся команда очень хорошо понимала наш стиль игры, – цитирует Сарри Sky Sports.

Жоржиньо в этом сезоне провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах и отличился один раз.