Маурицио Сарри: "Собираюсь обсудить свое будущее с руководством "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что обсудит свое будущее в клубе с руководством "синих". Итальянский специалист отказался отвечать на вопрос, возглавит ли он "Ювентус", отметив, что в настоящее время сосредоточен на финале Лиги Европы, где его команда сыграет с "Арсеналом".

- Я хочу думать только о финале. У меня есть контракт с "Челси" - он рассчитан еще на два года, - приводит слова Сарри Football Italia. - Прежде всего, я поговорю с руководством "Челси". Сейчас не тот момент, чтобы это обсуждать. Мы хотим победить в Лиге Европы.

Слухи о моем назначении в "Ювентус"? Вы очень хорошо знаете мое мнение. Скажу еще раз: я думаю только о финале Лиги Европы.

Напомним, Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под его руководством "синие" заняли 3-е место в чемпионате Англии-2018/19. Ранее сообщалось, что Сарри может сменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса".

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